У тікток завірусився трек Artemas "I like the way you kiss me", який він сам й опублікував у соціальній мережі.

Artemas – 24-річний британський виконавець. Він став справжнім феноменом мережі. А зробило його популярним не лише класна музика, а й те, що він креативно підходить до релізів. Наприклад, хлопець публікує як обкладинку трека фото відомого артиста й додає фрагмент свого сингла, який за саундом нагадує пісні популярного співака. Юзери починають слухати трек, їх підкупляє впізнавана картинка, далі вони починають шукати саму пісню й натикаються на стрімінгові сторінки Artemas.

Так, власне, сталося і з його треком "I like the way you kiss me", реліз якого вийшов у березні 2024 року. Електронна композиція і з вайбом 80-х просто заполонила мережу. Дівчата й хлопці знімають мрійливі, естетичні, а часом навіть еротичні рілси й викладають їх у тікток.

А сам трек "I like the way you kiss me" уже тривалий час очолює рейтинг Top 50 Global Spotify. А на YouTube кліп на пісню набрав понад 4 мільйони переглядів.

Artemas – i like the way you kiss me – дивитися онлайн кліп: