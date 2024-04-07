На носу Пасха, а значит Матвей Брус порадовал фанатов новым забавным видео. Прошлогодний фит Матвея и группы МЮСЛІ UA "Скоро вже буде Пасха" набрал почти 7 миллионов просмотров и до сих пор находится в трендах YouTube: клип держится на 75-й позиции среди лучших музыкальных видео.

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В сети завирусился новый монолог Матвея Бруса о Пасхе

В апреле 2024 года папа мальчика запостил в тикток забавный рилс, в котором Матвей напоминает всем, что стоит заранее подумать о подготовке к празднику и не забыть купить колбаску (таким образом малыш снова прорекламировал их семейный бизнес). Кстати, в ролике на фоне живого монолога мальчика, как и в прошлом году, вся семья сажает огород.

"Друзі, часник є, цибуля садиться. Бабуся в цій самій курточці. Значить шо? Скоро вже буде Пасха! Так що – заказуйте м'ясо та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все-все те, що є домашнє, – заказуйте", – отметил мальчик.

В конце видео Матвей патриотично завершил свою речь: "Слава Україні" – "Героям Слава". Ролик набрал в тикток почти 400 тысяч лайков.

В ответ пользователи массово начали записывать подобные ролики, где тоже возится на огороде. В сети тиктокеры пишут, что "без этого малого уже Пасха не придет. Это как кока-кола и праздник приближается".