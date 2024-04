Я шкодую, – Єфросиніна відхрестилась від усього російського після конфлікту з Соловій

На тлі появи російської музики у чартах Spotify в Україні та після конфлікту з Христиною Соловій, Маша Єфросиніна виклала допис про культурну експансію Росії. Вона розповіла, як це було на телебаченні, та який висновок нам негайно потрібно зробити.

Маша Єфросиніна опублікувала допис, у якому висловилась про культурні кордони між Україною та Росією. Вона пригадала конфлікт з Христиною Соловій в інтерв'ю, де співачка заявила, що у ведучої й не тільки "кров на руках".

До слова Соловій і Єфросиніна оголосили рішення щодо публікації повної версії їхньої сварки

Маша Єфросиніна про зросійщення українців на ТБ

Після цієї сварки та появи у Spotify та Apple Music російських треків на топових позиціях, зірка обдумала свою реакцію на слова Христини.

"По-перше, воно (висловлювання, – Show 24) було надто емоційним. Я, як людина, яка обрала Україну в день свого 16-річчя, коли батьки запитали мене, вступатиме я до ВНЗ Москви чи Києва, – піддалася емоціям протесту на заяву, яка мене відверто обурила. Через це я нечітко сформувала думку, хоча дуже добре, як тоді, так і зараз, знаю, що мала на увазі. Запит на російську мову точно був не в аудиторії", – висловилась ведуча.

Маша Єфросиніна пояснила, що найлегше їй пояснити на прикладі телебачення, куди вона потрапила у 1998 році. Тоді на ньому панував суто російський продукт. За словами ведучої, кожен захід проходив за участю росіян, які вважалися найкращими. Маша згадала свій проєкт The Show Must Go On, де керівництво наполягало, щоб учасниками були тільки росіяни.

Мене це обурило. Я, як продюсерка цього шоу, буквально "вигризала" слоти для наших. З боєм, але вдалося. І це лише одна з моїх історій про спробу окреслити культурні кордони,

– згадала Єфросиніна.

Ведуча додала, що через російські культурні продукти українців годували пропагандою про один народ, спільну культуру та "какая разніца, на каком язикє". Єфросиніна визнала, що як ведуча, вона була інструментом, через який телеканали реалізовували цю політику.

Єфросиніна визнала відповідальність за русифікацію

Чи шкодую я сьогодні, що ми ще до 2014 року не відвернулися від всього російського? Шкодую. Чи дорікаю собі, що не використала можливість популяризувати українську мову ще тоді за мирних часів? Дорікаю. Чи усвідомила я і чи відчуваю зараз відповідальність за це? Так,

– чітко написала телеведуча.

Маша Єфросиніна підкреслила, що для неї шлях до української ідентичності був непростим, і не стався за один день. Вона пригадала дитинство у Криму.

"Сьогодні я непохитна в цій позиції, хоча мене не вчили з дитинства ненавидіти все російське. Навпаки, мене виховували в любові до нього. У моїй рідній Керчі навіть не було можливості почути українську мову бодай десь. І в таких умовах формувалися, без перебільшень, пів України. Те, що ми дозволили Росію свою агресивну культурну експансію, безумовно, – наша відповідальність. Я – її частина", – додала знаменитість.

Маша Єфросиніна підкреслила, що зараз настав час створювали український простір, де нема місця пропагандистським наративам та розмитим культурним кордонам. Вона наголосила, що російська культура – це така сама зброя, як куплені чи виготовлені ракети, які б'ють по містах України.