Я сожалею, – Ефросинина открестилась от всего российского после конфликта с Соловий

На фоне появления российской музыки в чартах Spotify в Украине и после конфликта с Кристиной Соловий, Маша Ефросинина выложила сообщение о культурной экспансии России. Она рассказала, как это было на телевидении, и какой вывод нам немедленно нужно сделать.

Маша Ефросинина опубликовала сообщение, в котором высказалась о культурных границах между Украиной и Россией. Она вспомнила конфликт с Кристиной Соловий в интервью, где певица заявила, что у ведущей и не только "кровь на руках".

К слову Соловий и Ефросинина объявили решение о публикации полной версии их ссоры

Маша Ефросинина о русификации украинцев на ТВ

После этой ссоры и появления в Spotify и Apple Music российских треков на топовых позициях, звезда обдумала свою реакцию на слова Кристины.

"Во-первых, оно (высказывание, – Show 24) было слишком эмоциональным. Я, как человек, который выбрал Украину в день своего 16-летия, когда родители спросили меня, буду ли я поступать в ВУЗ Москвы или Киева, – поддалась эмоциям протеста на заявление, которое меня откровенно возмутило. Из-за этого я нечетко сформировала мнение, хотя очень хорошо, как тогда, так и сейчас, знаю, что имела в виду. Запрос на русский язык точно был не в аудитории", – высказалась ведущая.

Маша Ефросинина объяснила, что легче всего ей объяснить на примере телевидения, куда она попала в 1998 году. Тогда на нем царил чисто российский продукт. По словам ведущей, каждое мероприятие проходило с участием россиян, которые считались лучшими. Маша вспомнила свой проект The Show Must Go On, где руководство настаивало, чтобы участниками были только россияне.

Меня это возмутило. Я, как продюсер этого шоу, буквально "выгрызала" слоты для наших. С боем, но удалось. И это лишь одна из моих историй о попытке очертить культурные границы,

– вспомнила Ефросинина.

Ведущая добавила, что через российские культурные продукты украинцев кормили пропагандой об одном народе, общей культуре и "какая разница, на каком языке". Ефросинина признала, что как ведущая, она была инструментом, через который телеканалы реализовывали эту политику.

Ефросинина признала ответственность за русификацию

Жалею ли я сегодня, что мы еще до 2014 года не отвернулись от всего российского? Жалею. Или упрекаю себя, что не использовала возможность популяризировать украинский язык еще тогда в мирное время? Упрекаю. Осознала ли я и чувствую ли сейчас ответственность за это? Да,

– четко написала телеведущая.

Маша Ефросинина подчеркнула, что для нее путь к украинской идентичности был непростым, и не произошел за один день. Она вспомнила детство в Крыму.

"Сегодня я непоколебима в этой позиции, хотя меня не учили с детства ненавидеть все русское. Наоборот, меня воспитывали в любви к нему. В моей родной Керчи даже не было возможности услышать украинский язык хоть где-то. И в таких условиях формировались, без преувеличений, пол Украины. То, что мы позволили России свою агрессивную культурную экспансию, безусловно, – наша ответственность. Я – ее часть", – добавила знаменитость.

Маша Ефросинина подчеркнула, что сейчас настало время создавать украинское пространство, где нет места пропагандистским нарративам и размытым культурным границам. Она отметила, что российская культура – это такое же оружие, как купленные или изготовленные ракеты, которые бьют по городам Украины.