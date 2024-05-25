До того ж бізнесмен опублікував новий кадр іменниці. Також Тимур присвятив Маші чуттєві рядки.

Цікаво Сергій Притула привітав 3-річну доньку з днем народження: рідкісні фото тата з дівчинкою

Як Хромаєв привітав Єфросиніну з ювілеєм

З нагоди 45-річчя Маші, Тимур опублікував пост, який присвятив своїй коханій дружині. До того ж він показав рідкісний чорно-білий кадр ведучої, на якому вона позує у чорній довгій сукні.

Водночас Хромаєв висловив вдячність Єфросиніній за її появу в його житті. За словами військового, Маша – "жінка-центр прийняття рішень".

Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сім'ю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалася, і продовжуєш змінюватися. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей,

– написав чоловік ведучої.

Де служить чоловік Маші Єфросиніної