До того ж бізнесмен опублікував новий кадр іменниці. Також Тимур присвятив Маші чуттєві рядки.
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Як Хромаєв привітав Єфросиніну з ювілеєм
З нагоди 45-річчя Маші, Тимур опублікував пост, який присвятив своїй коханій дружині. До того ж він показав рідкісний чорно-білий кадр ведучої, на якому вона позує у чорній довгій сукні.
Водночас Хромаєв висловив вдячність Єфросиніній за її появу в його житті. За словами військового, Маша – "жінка-центр прийняття рішень".
Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сім'ю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалася, і продовжуєш змінюватися. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей,
– написав чоловік ведучої.
Де служить чоловік Маші Єфросиніної
- Тимур Хромаєв є командиром роти у 112 бригади київської тероборони.
- Він займається радіоелектронною боротьбою.
- Водночас Маша зазначила, що її чоловік змінився за два роки повномасштабної війни. Він став жорстким та ще більш замкненим.
- Ведуча також розповіла, що раніше не любила, коли на її емоційні спалахи Тимур реагував спокійно й казав, що все буде добре. Зараз вона це дуже цінує – його фраза стала порятунком для Єфросиніної.