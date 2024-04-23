В одному з попередніх інтерв'ю Маша Єфросиніна казала, що її чоловік – командир бригади. Та цього разу вона підкреслила, що тоді обмовилась. Тимур Хромаєв є командиром роти у 112 бригади київської тероборони.

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Де служить чоловік Маші Єфросиніної

Тимур – командир роти, 112 бригада київського ТрО. Займається радіоелектронною боротьбою. Він був на Запорізькому напрямку, загалом по різних об'єктах їздить по країні, – розповіла телеведуча.

Маша Єфросиніна зауважила, що чоловік змінився за два роки повномасштабної війни. Він став жорстким та ще більш замкнений.

"Коли ми раніше перед сном могли щось почитати або подивитися, то тепер, коли він буває в Києві, перед сном він обов'язково показує мені, як вони нищать цілі: "Подивися, подивися, це ми, а оце розлетілися ворожі ноги й руки" – романтика. Але я бачу, що його це тримає", – зізналась Єфросиніна.

Зірка додала, що не раніше не любила, коли на її емоційні спалахи Тимур реагував спокійно й казав, що все буде добре. Зараз вона це дуже цінує – його фраза стала порятунком для Маші.

І коли я починаю рвати на собі волосся: "Скажи, що буде?", він відповідає: "Боротися будемо, а які варіанти",

– поділилась Єфросиніна.



Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Про що говорити з чоловіком-військовим

Маша Єфросиніна зауважила, що все-таки краще не спілкуватися з чоловіком про війну, якщо він військовий, часто буває на передовій. Такі чоловіки потребують відчуття мирного життя.

"Судячи з мого спілкування з чоловіком, з його побратимами, з жінками, яким ми допомагаємо у фонді "Маша" – всі кажуть, що краще не говорити про війну. Найкраще розмовляти про буденне життя. Мій чоловік ніколи за 22 роки нашого шлюбу так не цікавився тим, як справи у дітей, що я кудись надягла", – поділилась ведуча.