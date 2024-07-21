"Сходили на побачення": Єфросиніна поділилася щасливим фото з чоловіком, який служить в ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення чоловік Маші Єфросиніної долучився до Сил Оборони. Як наслідок, їм не часто вдається зустрічатися. Водночас нещодавно подружжя вперше за довгий час сходило на побачення.

Марія зізналася, що була дуже щаслива побути з коханим. Вона детально розповіла про зустріч з чоловіком та показала їхнє спільне фото.

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Так, у своєму інстаграмі Єфросиніна опублікувала серію фотографій, підбиваючи підсумки минулого місяця. Серед знімків особливу увагу привернув кадр, де знаменитість постала в обіймах коханого. За словами Марії, їм з Тимуром вдалося провести час разом 20 червня.

У Львові ми з Тимуром з нагоди відкриття всіх відділень роботи Superhumans. Це одне з наших рідкісних побачень з чоловіком. Антон Кулаковський підловив цей момент ввечері на зустрічі з друзями. Щаслива, що ми з Тимуром не втрачаємо вміння радіти,

– наголосила знаменитість.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв служить командиром роти у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва. Вона спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. Ця галузь військової справи допомагає протидіяти ворожим системам зв'язку та управління, що суттєво впливає на хід бойових дій.