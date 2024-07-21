Мария призналась, что была очень счастлива побыть с любимым. Она подробно рассказала о встрече с мужем и показала их совместное фото.

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Так, в своем инстаграме Ефросинина опубликовала серию фотографий, подводя итоги прошлого месяца. Среди снимков особое внимание привлек кадр, где знаменитость предстала в объятиях возлюбленного. По словам Марии, им с Тимуром удалось провести время вместе 20 июня.

Во Львове мы с Тимуром по случаю открытия всех отделений работы Superhumans. Это одно из наших редких свиданий с мужем. Антон Кулаковский подловил этот момент вечером на встрече с друзьями. Счастливая, что мы с Тимуром не теряем умение радоваться,

– подчеркнула знаменитость.

Напомним, Тимур Хромаев служит командиром роты в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева. Она специализируется на радиоэлектронной борьбе. Эта отрасль военного дела помогает противодействовать вражеским системам связи и управления, что существенно влияет на ход боевых действий.