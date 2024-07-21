Марія зізналася, що була дуже щаслива побути з коханим. Вона детально розповіла про зустріч з чоловіком та показала їхнє спільне фото.

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Так, у своєму інстаграмі Єфросиніна опублікувала серію фотографій, підбиваючи підсумки минулого місяця. Серед знімків особливу увагу привернув кадр, де знаменитість постала в обіймах коханого. За словами Марії, їм з Тимуром вдалося провести час разом 20 червня.

У Львові ми з Тимуром з нагоди відкриття всіх відділень роботи Superhumans. Це одне з наших рідкісних побачень з чоловіком. Антон Кулаковський підловив цей момент ввечері на зустрічі з друзями. Щаслива, що ми з Тимуром не втрачаємо вміння радіти,

– наголосила знаменитість.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв служить командиром роти у 112-й окремій бригаді територіальної оборони Києва. Вона спеціалізується на радіоелектронній боротьбі. Ця галузь військової справи допомагає протидіяти ворожим системам зв'язку та управління, що суттєво впливає на хід бойових дій.