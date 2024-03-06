Христина Соловій детально розповіла подробиці скандалу з церквою, його передумови та своє ставлення до віри.

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Зйомки кліпу в церкві: чия ідея і чому мовчав Жадан

За словами Соловій, вона мала дозвіл на зйомку в церкві. Ба більше, представники церкви мали сценарій кліпу й знали, що відбуватиметься. Проте, попередили далеко не про все.

У них був сценарій всього, що мало бути знято в церкві. А потім вони побачили й те, що ми дозняли. Це ж режисерський задум. Режисер займався всіма приготуваннями, всіма домовленостями. Ми до цього – ні я, ні Сергій, не мали ніякого стосунку. Але ж церква зреагувала на те, що дівчата цілуються. Мене називали Вавилонською Блудницею, Французькою повією,

– каже Христина.

Дівчина не була проти знімати в церкві, бо їй дуже подобається естетика католицизму, викликає у неї захоплення. Христина зазначила, що ідея зйомки кліпу в церкві була саме Сергія. І попри скандал, вона ні про що не шкодує.

Будь-яка релігія – це нематеріальна культурна пам'ятка. І церква Святого Андрія неймовірно красива, і це хотілося показати. Також хотілося, щоб в них було більше парафіян, зокрема й людей з ЛГБТ, тому що Ісус сказав : "Прийдіть до мене всі", це в Біблії написано,

– ділиться Соловій.

Христину налякало обурення церкви. Вона здогадувалася, що кліп не сподобається, проте не очікувала "публічного спалення". Христина розповіла і про відсутність захисту з боку Сергія в цьому конфлікті. Мовляв, він вважав, що, якщо висловиться, то дівчині стане тільки гірше, тому вирішив мовчати. Проте на той момент вони вже розійшлися.

У перші дні хотілося, щоб він висловився, а потім подумала, що й сама справлюся. Дісталося мені найбільше, бо в нас досі патріархальне суспільство. Жінка завжди у всьому винна, жінка-гріх, яка може бути позиція церкви? Сергій відомий і шанований в Україні й у всій Європі письменник, а це – якась співачка. Ясно, що з неї, ще й у червоних колготках,

– каже Христина.

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Як відреагувала сім'я Христини на скандал

Прадід Христини був дяком на три сільських парафії. Його брат був священником в Івано-Франківській області. Так, Соловій зазначила, що весь її рід – це духовенство.

У батьків доволі традиційні погляди на сімейні цінності, і їх зачепила більше частина історії з ЛГБТ. Проте з приводу зйомок кліпу в церкві я отримала комплімент як і в мами, так і в тата,

– говорить дівчина.

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Чому Христина стала атеїсткою

У дівчини стосунки з вірою та церквою дуже складні, вона виросла в дуже релігійній родині. І колись навіть була в Ордені Святої Філомени, де молилася 36 разів на день.

А потім я так втомилась і подумала: "А що буде, якщо я не помолюся?". Ну і нічого не сталося. Я бачу в цьому символізм, тригер з дитинства, коли діти загадують бажання коли падає зірка або прилітає пір'ячко. А знаєш, що я загадувала? "Господи, я хочу бути Дівою Марією. Візьми мене у свої жени". Я цілком серйозно одягала тюль, підходила до дзеркала і складала руки. Думаю, що це проблема моїх батьків, що вони так мене виховали,

– згадує Христина.

Також 2 роки Христина прожила зі свідками Єгови. Це була її тітка, до якої переїхала, коли навчалася в університеті у Львові. Після цього вона стала атеїсткою. У цьому їй впевнитися допомогла книжка "Код Да Вінчі" яку вона читала, коли всі захоплювалися Гаррі Поттером.

Христина вірить, що колись церква переоцінить цей кліп. Це точно станеться не зараз, бо "у нас проблема з критичним мисленням, скільки ти не пояснюй, скільки не давай контекстів, проти їхніх переконань не попреш".

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