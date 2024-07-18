Маша посперечалася з Олею Поляковою, що створить анкету в Tinder і подивиться, що з цього вийде. Жінки хотіли зрозуміти, яким чоловікам подобається ведуча.

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Єфросиніна розповіла, що видалила свій профіль через 15 хвилин після реєстрації. Маша здивувалася кількості прихильників її анкети.

Мені не сподобалося те, що я побачила, ну і я заміжня. Я встигла побачити, що це клондайк пропозицій, різних варіацій того, що можна, що хочеться просто тут і зараз отримати,

– підкреслила ведуча.

Водночас зірка згадала про свою закоханість у чоловіка, який не був її типажем. Втім, Маші було байдуже на зріст і зовнішність, оскільки його слова зачарували її одразу.

Я закохалася в чоловіка, який не просто далекий від мого сексотипу чи моїх візуальних ерогенних зон, він повна протилежність, абсолютно перпендикулярний. Дехто міг би назвати його огидним. Не міг би назвати, а назвав – це були мої подружки. Він говорив, і я розуміла, що я в цей момент просто закохуюся,

– висловилася Єфросиніна.

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Нагадаємо, чоловік Маші у перші тижні повномасштабного вторгнення вступив у ЗСУ. Перебування на фронті неабияк відобразилося на його спілкуванні з дружиною та дітьми. За словами Єфросиніною, вона говорить з Тимуром через відеозв'язок та іноді зустрічається з ним у Києві під час відряджень Тимура.