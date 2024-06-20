Марія відверто поділилася, що саме змінилося у їхніх стосунках з коханим. Зокрема, телеведуча пояснила, чому Тимур тепер називає її головою родини.
До теми Жодних з'ясовувань стосунків, – Маша Єфросиніна зізналася, як переживає те, що чоловік на фронті
Зірка зізналася, що взяла на себе всі сімейні клопоти.
Я стала контролювати й займатися без винятку всіма нашими сімейними питаннями, бо Тимур зараз в них не залучений. Тепер він жартома називає мене "голова нашої родини", "жінка-центр прийняття рішень" (сміється – 24 Канал),
– поділилася знаменитість.
Вона додала, що зідзвонюється з чоловіком через відеозв'язок, також вони іноді зустрічаються в Києві під час відряджень Тимура. У спілкуванні з коханим Єфросиніна зауважила, що розповідає різні життєві історії. Наприклад, які сирники днями приготувала.
Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму телеведучої
Я не хочу наше з ним спілкування наповнювати чимось негативним. Я стала дуже-дуже ніжною до нього, як ніколи, і чутливою. Я приділяю йому більше уваги й нічого не вимагаю у відповідь. І, що дуже важливо, жодних дорікань. Ми з Тимуром, в принципі, великі молодці, останні 10 років нам майже вдалося побудувати систему спілкування, в якій немає дорікань. І це нам зараз сильно допомагає,
– зазначила телеведуча.
Як Маша Єфросиніна підтримує свій емоційний стан, коли коханий на фронті
- Під час війни зірка вдається до різних способів, аби долати стрес.
- Так, телеведуча розповіла, що протягом останніх років перебуває в системній психотерапії та співпрацює з фахівцями власного благодійного "Фонду Маша". Там вона має можливість зняти емоційну напругу та фізичне навантаження.
Я можу проводити час на самоті в Центрі, працювати, медитувати. Іноді долучаюся до групових занять для наших підопічних. Центр – це моя оаза затишку та розуміння, що я не одна,
– поділилася Єфросиніна.
- Зберігати позитивний настрій їй допомагає і чіткий режим дня.
- Окрім того, Маша та її коханий Тимур дотримуються певних правил спілкування на відстані для взаємної підтримки. Зокрема, намагаються якнайчастіше підтримувати зв'язок.