Маша поспорила с Олей Поляковой, что создаст анкету в Tinder и посмотрит, что из этого получится. Женщины хотели понять, каким мужчинам нравится ведущая.

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Ефросинина рассказала, что удалила свой профиль через 15 минут после регистрации. Маша удивилась количеству поклонников ее анкеты.

Мне не понравилось то, что я увидела, ну и я замужем. Я успела увидеть, что это клондайк предложений, разных вариаций того, что можно, что хочется просто здесь и сейчас получить,

– подчеркнула ведущая.

В то же время звезда вспомнила о своей влюбленности в мужчину, который не был ее типажом. Впрочем, Маше было безразлично на рост и внешность, поскольку его слова очаровали ее сразу.

Я влюбилась в мужчину, который не просто далек от моего сексотипа или моих визуальных эрогенных зон, он полная противоположность, абсолютно перпендикулярный. Некоторые могли бы назвать его отвратительным. Не мог бы назвать, а назвал – это были мои подружки. Он говорил, и я понимала, что я в этот момент просто влюбляюсь,

– высказалась Ефросинина.

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Напомним, муж Маши в первые недели полномасштабного вторжения вступил в ВСУ. Пребывание на фронте изрядно отразилось на его общении с женой и детьми. По словам Ефросининой, она говорит с Тимуром через видеосвязь и иногда встречается с ним в Киеве во время командировок Тимура.