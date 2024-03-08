Маша Єфросиніна стверджує, що цього дня не очікує привітань від своїх найрідніших чоловіків: малюнка від сина Олександра й квітів від чоловіка Тимура Хромаєва. Для неї 8 Березня вже давно не про святкування.

До слова Єфросиніна і Соловій готові показати повну версію їхньої сварки за однієї умови

Що думає про 8 Березня Маша Єфросиніна

Телезірка переконана, що 8 Березня – це ще одна можливість вкотре пригадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, аби отримати доступ до базових прав людини: мати змогу навчатися, голосувати, працювати на колись "виключно чоловічих" посадах, претендувати на гідну зарплату.

Єфросиніна наголошує, сьогодні важливо пам'ятати, що жінка не повинна потерпати від сексизму чи насилля. Вона має право на повагу, рівність і можливість бути тим, ким хоче.

Рівність і повага – це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати й бути нею. Вибираєш ходити на підборах – ходи. Вибираєш керувати заводом – керуй. Вибираєш бути матір'ю – будь. Вибираєш не народжувати – не народжуй. Вибираєш захищати свою країну на війні – захищай. Ключ до всього – ти,

– резюмує Маша.

Крім того, Маша додає: вона захоплюється жінками, адже кожна – красива, вільна й нестримна у своїх ідеях і правах.

Нагадаємо, напередодні Маша Єфросиніна випустила інтерв'ю зі співачкою Христиною Соловій. Під час розмови артистка звинуватила ведучу у "розмиванні кордонів" з Росією і заявила, що в неї, як і в багатьох інших зірок, кров на руках. Палка суперечка викликала ажіотаж в Інтернеті. Згодом Єфросиніна і Соловій згодилися показати повну версію скандалу, якщо юзери закриють збір для військових.