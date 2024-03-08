Маша Ефросинина утверждает, что в этот день не ожидает поздравлений от своих самых родных мужчин: рисунка от сына Александра и цветов от мужа Тимура Хромаева. Для нее 8 Марта уже давно не о праздновании.

К слову Ефросинина и Соловий готовы показать полную версию их ссоры при одном условии

Что думает о 8 Марта Маша Ефросинина

Телезвезда убеждена, что 8 Марта – это еще одна возможность в очередной раз вспомнить, какой сложный и тернистый путь преодолели женщины мира, чтобы получить доступ к базовым правам человека: иметь возможность учиться, голосовать, работать на когда-то "исключительно мужских" должностях, претендовать на достойную зарплату.

Ефросинина отмечает, сегодня важно помнить, что женщина не должна страдать от сексизма или насилия. Она имеет право на уважение, равенство и возможность быть тем, кем хочет.

Равенство и уважение – это не о небритых подмышках, а о возможности выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею. Выбираешь ходить на каблуках – походки. Выбираешь управлять заводом – управляй. Выбираешь быть матерью – будь. Выбираешь не рожать – не рожай. Выбираешь защищать свою страну на войне – защищай. Ключ ко всему – ты,

– резюмирует Маша.

Кроме того, Маша добавляет: она восхищается женщинами, ведь каждая – красивая, свободная и несдержанная в своих идеях и правах.

Напомним, накануне Маша Ефросинина выпустила интервью с певицей Кристиной Соловий. Во время разговора артистка обвинила ведущую в "размывании границ" с Россией и заявила, что у нее, как и у многих других звезд, кровь на руках. Жаркий спор вызвал ажиотаж в Интернете. Впоследствии Ефросинина и Соловий согласились показать полную версию скандала, если юзеры закроют сбор для военных.