Маша Кондратенко та Klavdia Petrivna опублікували спільний допис – фото з церемонії нагородження з підписом: "Хто це така?". 24 Канал розповість, чим відома Маша Кондратенко та чи справді вона ховалась під образом інкогніто-зірки Klavdia Petrivna.

Не пропустіть Хто така Klavdia Petrivna: розкрилася особистість найзагадковішої співачки сьогодення

Чим відома Маша Кондратенко

Маша Кондратенко народилась у місті Шостка Сумської області, пізніше її сім'я переїхала до Харкова. Дівчина займалась творчістю з дитинства, відвідувала різноманітні конкурси.

У 2012 році Маша Кондратенко вперше з'явилась на телебаченні – взяла участь у "Голос. Діти" і в команді Олега Скрипки дійшла до півфіналу. Вона також перемогла у конкурсі Voice-Master, "Школа року" на Radio ROKS.

Маша Кондратенко на "Голос. Діти": дивіться відео онлайн

У 2015 році в Маші з'явився перший продюсер – Юрій Фальоса. Вона взяла псевдонім Magic та почала випускати перші сингли російською та англійською. У 2018 році Кондратенко дебютувала як акторка – у підлітковому серіалі "Школа".



Зірки "Школи" / Фото з інстаграму співачки

Наступні треки Маша Кондратенко випускала під псевдонімами Marichka та Маша Краш. У 2020 році співачка прийшла вже на "Голос країни" та змінила кількох тренерів. Однак їй не вдалося пройти до фіналу.

Зараз Маша Кондратенко випускає пісні під власним іменем. За час повномасштабної війни вона презентувала кілька треків, які називають байрактарщиною: "Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі". Хоч ці пісні критикують найбільше, саме вони збирають мільйонні перегляди у соцмережах та ютубі. Інші ліричні роботи Маші такого успіху не досягають.

Маша Кондратенко – "Ванька-встанька": дивіться відео онлайн

Що спільного у Маші Кондратенко та Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna – це інкогніто-виконавиця, яка стала популярною влітку 2023 року. У мережі завірусився уривок з її дуету з молодим артистом OSTY "Хто ти", також слова з її пісні процитувала перша леді Олена Зеленська.

Свій псевдонім виконавиця запозичила з роману "Записки Кирпатого Мефістофеля" письменника Володимира Винниченка.

Klavdia Petrivna – "Знайди мене": дивіться відео онлайн

Співачка досі не розкрила свого обличчя. За час її популярності було безліч спроб припустити, хто може ховатися під її образом – KOLA, Lely45 чи Маша Кондратенко. Через останні новини про те, як Кондратенко отримала нагороду "Золота Зоря Лірум" від імені Klavdia Petrivna, чутки про те, що саме вона є цією виконавицею, поширилися з неймовірною швидкістю. Сама Маша натякала на це раніше.

Водночас інші користувачі сумніваються у тому, чи справді Маша Кондратенко – це Klavdia Petrivna. Зокрема через те, що стиль виконавиць кардинально різний. Тоді як гучні новини та плітки навколо виконавиць – може виявитися звичайним піар-ходом лейблу pomitni, який просуває Клавдію.

Однією з популярних версій є така, що під образом Klavdia Petrivna ховається юна львів'янка Соломія Опришко. У неї довге біляве волосся та дуже схожий голос.

Соломія Опришко може ховатися під псевдонімом Klavdia Petrivna: відео

Медіа "Лірум" тим часом використовує обговорення на користь ЗСУ. Вони відкрили дві банки, куди закликали закидувати кошти на ударні БпЛА. Хто думає, що під образом Клавдії – Маша Кондратенко, кидають на банку "Це ж вона", а хто навпаки – на банку "Ні, не вона".