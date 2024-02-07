Так, співачка особисто забрала нагороду на премії. Як виявилося, під псевдонімом Klavdia Petrivna ховалася відома особистість у музичній індустрії.

До теми Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna розриває тікток новим треком: "Бомбезно звучить"

Хто ховався під псевдонімом Klavdia Petrivna

Отримувати нагороду "Дебют року" від культурного сайту "Лірум" на сцену вийшла 25-річна співачка Маша Кондратенко. Згодом на сторінках в інстаграмі Маші Кондратенко та співачки Klavdia Petrivna з'явилася спільна публікація з підписом: "Хто це така?".

Klavdia Petrivna виявилася співачка Маша Кондратенко / Фото з інстаграму Klavdia Petrivna і Маші Кондратенко

На сайті "Лірум" зазначили, що Klavdia Petrivna змогла завоювати популярність у тіктоці, при цьому зберігаючи свою анонімність до цього часу.

Виконавиця опублікувала свої перші пісні у серпні 2023 року на своєму телеграм-каналі. На стримінгових платформах треки вийшли пізніше – у вересні 2023 року, але менше, ніж за пів року Klavdia Petrivna зібрала більш як 400 тисяч щомісячних слухачів на Spotify,

– мовиться у дописі сайту.

Замість Klavdia Petrivna нагороду вийшла забирати Маша Кондратенко / Відео з тіктока @masha.kondratenko

Варто зазначити, що під час отримання нагороди Маша Кондратенко не сказала, що є співачкою Klavdia Petrivna. Однак ведучий церемонії звертався до неї за псевдонімом. Згодом Маша опублікувала сторіс в інстаграмі із нагородою.



Маша Кондратенко опублікувала сторіс з нагородою Klavdia Petrivna / Скриншот 24 Каналу

Співачка натякала на свою реальну особистість

Варто зазначити, що понад 1,5 місяця тому Маша Кондратенко виклала у свій тікток відео, де натякнула, що саме вона є співачкою Klavdia Petrivna. Своє відео співачка підписала рядком із пісні "Я щаслива!".

Маша Кондратенко натякала, що вона може бути Klavdia Petrivna / Відео з тіктока @masha.kondratenko

Зверніть увагу! Klavdia Petrivna запозичила псевдонім від імені персонажки з книги "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка. Наразі найпопулярнішою піснею виконавиці на YouTube є "Знайди мене", яка має 10 мільйонів переглядів.