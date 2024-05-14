Марія Яремчук вперше стала мамою, – ЗМІ

У мережі обговорюють чутки про те, що Марія Яремчук народила первістка. За словами інсайдерів, це сталося нещодавно – 8 травня.

Представниця України на Євробаченні-2014 та донька знаменитого артиста Марія Яремчук рідко виходить на зв'язок з фанами і не показується на публіці. Так само зірка приховує особисте життя.

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Марія Яремчук стала мамою, – ЗМІ

Останніми днями у мережі обговорюють ймовірне батьківство Марії Яремчук. У соцмережах з'явилося відео, де жінка демонструє округлий животик. У пресі стверджують, що цей ролик Марія опублікувала на приватній сторінці, за якою слідкують лише найближчі.



Марія Яремчук стала мамою / Скриншот з відео

За словами інсайдерів, 8 травня Марія Яремчук вже стала мамою. У зірки начебто народився хлопчик. Однак сама артистка не спішить коментувати ці чутки.

Що відомо про Марію Яремчук