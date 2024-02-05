Марія Яремчук народилась у Чернівцях у родині легендарного артиста Назарія Яремчука. Батько помер від раку, коли дівчині було 2 роки. Вона співала з дитинства, навчалася у Київській академії естрадного та циркового мистецтва та Чернівецькому університеті.

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Марія Яремчук на талант-шоу і конкурсах

У віці 19 років Марія Яремчук прийшла на "Голос країни" та потрапила в команду Олександра Пономарьова. Вона пройшла до фіналу та посіла 4 місце у конкурсі.

Марія Яремчук – "Край": дивіться відео онлайн

Цього самого року співачка проходить кастинг на конкурс молодих артистів "Нова хвиля". Вона була єдиною представницею України. Марія Яремчук виконувала пісні Володимира Івасюка та інші треки і в підсумку посіла третє місце, забравши також усі спеціальні нагороди.

Серед таких нагород була можливість зняти кліп. Так у жовтні Марія Яремчук презентувала російськомовний трек та відеороботу "Со мной опять".

Марія Яремчук двічі пробувала свої сили на Національному відборі. У 2013 вона посіла 5 місце, а вже наступного року перемогла. Вона представила Україну з піснею Tick-Tock і набрала 113 балів – це було 6 місце.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн

Підтримка Партії регіонів та виступи для АТО

У 2012 році тодішній прем'єр Микола Азаров від імені уряду нагородив Марію Яремчук "за просування української музики". У відповідь вона заявила, що хотіла б підтримувати Партію регіонів на виборах.



Після хвилі критики співачка заявила, що є "аполітичною людиною", а її підтримка партії це не політичні дебати, а моральна підтримка та спроба об'єднати Схід і Захід.

Я не сказала нічого такого, що може потрапити під критику і не приймала радикального рішення. Я, як була патріоткою, так і є. Буду продовжувати те, що робила раніше – співати,

– казала Марія Яремчук наприкінці 2013.

Через цю позицію багатьом не сподобалося, що Яремчук представить країну на Євробаченні у році, коли тривала Революція Гідності. Та вже у липні 2014 року Марія Яремчук разом з іншими українськими артистами долучилась до концертного туру "Підтримай своїх" і виступила для українських військових в тодішній АТО та госпіталях.

Марія Яремчук – "В чистім полі": дивіться відео онлайн

У 2017 Марія Яремчук випустила ще один кліп, а через рік заявила, що йде зі сцени. Причиною став страх сцени: щоразу у неї починалися панічні атаки. Кожен вихід на сцену вона описала як "маленьку смерть".

"З непідробною радістю повідомляю, що Марія Яремчук доспівує останні концерти і припиняє творчу діяльність. Розуміючи тепер саму себе, я не бачу сенсу співати ту музику, яку співала, мати те ім'я, яке я носила і той багаж також! Це, напевно, складно – залишати напрацювання, якщо вони є, як би хтось до них не ставився! Важкувато. Я боялась. Я цілий рік приймала рішення! Воно не є імпульсивним! Це не емоція! Це свідоме рішення!" – пояснювала співачка.

Повернення Марії Яремчук

Співачка не з'являлась в інформаційному просторі до 2022, коли вона засудила мовчання колег про повномасштабне вторгнення, поширювала збори на ЗСУ тощо. В інтерв'ю вона зізналась, що отримала багато пропозицій виступити в Росії після Євробачення-2014, але всім відмовила. Марія розповіла, що зустріла велику війну у Львові, там і залишалася.

Це війна, ці дітки гинуть тут і зараз, гинуть люди. Гнів бере такий просто, і лють, і злість, і журба, колосальна журба, що мені здається іноді що серце стільки витримати не може. Банально сказати: "Нет войне" – ще гірше, ніж не сказати нічого, мені здається,

– казала Яремчук.

Вперше за 5 років Марія Яремчук повернулась на сцену задля Євроабчення-2023, що проходило від імені України. Вона закривала другий півфінал з номером разом із Златою Дзюнькою і OTOY. Артисти виконали попурі українських пісень та віршів під назвою Music Unites Generations (Музика об'єднує покоління). Марія Яремчук заспівала "Родину" – пісню свого батька.

Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY – Music Unites Generations: дивіться відео

На тлі Євробачення Марія Яремчук вирішила повернутися в музичну індустрію. У травні вона натякнула на нову пісню, а вже наприкінці місяця повернулася у шоубіз з новою піснею "Щит і меч". Це перший трек з її майбутнього альбому AdLibitum.

Марія Яремчук – "Щит і меч": слухайте онлайн



Відтоді Марія Яремчук знову не виходить на зв'язок і не оновлює соцмережі. Можливо, вона продовжує працювати над альбомом, а, може, все-таки передумала повертатися в музику.