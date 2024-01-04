Виступ "Кварталу 95" обурив доньку автора пісні. Марія Хурсенко вважає цей номер "бруднотою". Вона зазначила, що їй соромно за таку "гумористичну культуру". Також дівчина заявила, що не давала дозволу на виконання пісні батька.

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На "Квартал 95" можуть подати до суду за порушення авторських прав

Донька виконавця пісні "Соколята" В'ячеслава Хурсенка Марія висловила своє обурення тим, що гумористична студія переробила композицію. Вона вважає, що комікам не варто було використовувати у своєму номері пісню її батька.

"Соколята" – це більше, ніж просто твір. Це певного роду гімн для багатьох українців. Під цю пісню випускники йдуть зі школи та хоронять наших воїнів. Композицію співають на благодійних заходах на підтримку ЗСУ. Можливо, вони не той твір обрали, – сказала вона.

Дівчина повідомила, що вже звернулася в агенцію авторського права через незаконне використання пісні. Вона сказала, що юристи вже почали працювати над цим питанням. До того ж є ймовірність, що на "Квартал 95" подадуть до суду.

Якщо "Квартал" не збирається вибачатися за цю пародію та прибирати номер з ефіру, будемо подавати позов,

– відповіла Хусенко.

Марія додала, що наразі до неї ніхто не звертався з колективу гумористичної студії. Водночас дівчина хоче, аби номеру не існувало у соцмережах.

Ще один скандал за участі "Кварталу 95"

Під час концерту "Вечірнього Кварталу" до Нового року гумористи виконали сценку про українку, яка тимчасово перебралась із окупованого Скадовська на Закарпаття. У номері висміюють те, як російськомовна переселенка пробує говорити українською, але робить помилки. Зокрема, українка сказала, що вона "с*ськ*довс*ка", намагаючись сказати, що вона зі Скадовська.

Суспільство вщент розкритикувало "кварталівців" за такий дивний гумор. Зокрема, мер Скадовська Олександр Яковлєв вважає неприйнятним жарт "Кварталу 95" про "с*с*ки зі Скадовська". Він вважає, недоречно робити пародії на жителів міста, яке зараз перебуває під окупацією. До того ж Яковлєв зазначив, що скадовці добре розмовляють українською.

"Квартал 95" вже відреагував на скандал навколо номеру про переселенку. У студії зазначили, що не мали на меті когось образити цим жартом, а навпаки – прагнули надихнути російськомовних мешканців переходити на українську.