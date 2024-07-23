Тоді говорили, що сума, за яку можна було провести час з дівчиною з "ВІА Гри", сягала від 10 тисяч доларів. Альона, яка нещодавно висловилася про ставлення до Костянтина Меладзе, прокоментувала плітки про зустрічі.

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Вінницька запевнила, що їй особисто нічого не пропонували, хоча розмови про це були. Втім, артистка згадала про сумний випадок на одному з концертів, коли їй разом з іншими учасницями довелося тікати від впертих чоловіків.

Були випадки прямо на концертах, коли пропонували через охоронця та менеджера. Був просто жахливий випадок в Астані, коли ми просто тікали звідти. Я навіть не знаю, скільки вони пропонували, але грошей було багато,

– зауважила Альона.

Співачка зізналася, що в ті часи була дуже наївною і не розуміла більшості речей. Однак, після її виходу з "ВІА Гри" виконавиця відчула певні зміни у собі.

У мене етап дорослішання дуже пізно почався. Я дуже довго залишилася дитиною, була наївною та вірила всім людям. У мене в голові навіть не вкладалося, що хтось може мене зрадити,

– зазначила Вінницька.

Нагадаємо, у 2000-му Альона приєдналася до складу гурту "ВІА Гра", який приніс їй шалену популярність. Через три роки вона покинула колектив і розпочала сольну кар'єру. Найуспішнішими альбомами артистки є "Сонце" та "007". Після початку вторгнення Вінницька зникла з публічного простору на два роки, втім нещодавно заявила про себе. Виконавиця наразі займається своїм фондом, який розробив програму "Нова перспектива", що надає психологічну підтримку ветеранам війни.