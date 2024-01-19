Зірка почала концерти в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж очікувалось. Тепер двоє шанувальників вимагають компенсувати збитки за витрачений час.

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Знаменитість виступала на спортивній арені у Брукліні, Barclays Center – 13, 14 і 16 грудня. У позові фанатів йдеться про те, що концерти мали початися о 20:30, натомість шоу стартували о 22:30. Також попдіву звинуватили в неправдивій рекламі.

Прихильники зауважили, що Мадонна вже не вперше починає свої виступи невчасно. Зокрема, вони були проінформовані, що артистка мала проблеми зі здоров'ям, тому й самі шоу перенесли з липня на грудень. Однак, на їхню думку, це не є причиною затримувати концерти.

Через це фани й обурилися першому виступу співачки у рамках американського туру. Виявилось, що концерт розпочали пізніше через технічні труднощі. Затримка тривала одну годину, хоча протягом цього часу на розігріві виступав діджей Honey Dijon.

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