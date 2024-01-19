Зірка почала концерти в Нью-Йорку на дві години пізніше, ніж очікувалось. Тепер двоє шанувальників вимагають компенсувати збитки за витрачений час.
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На Мадонну подали до суду за непунктуальність
Знаменитість виступала на спортивній арені у Брукліні, Barclays Center – 13, 14 і 16 грудня. У позові фанатів йдеться про те, що концерти мали початися о 20:30, натомість шоу стартували о 22:30. Також попдіву звинуватили в неправдивій рекламі.
Прихильники зауважили, що Мадонна вже не вперше починає свої виступи невчасно. Зокрема, вони були проінформовані, що артистка мала проблеми зі здоров'ям, тому й самі шоу перенесли з липня на грудень. Однак, на їхню думку, це не є причиною затримувати концерти.
Через це фани й обурилися першому виступу співачки у рамках американського туру. Виявилось, що концерт розпочали пізніше через технічні труднощі. Затримка тривала одну годину, хоча протягом цього часу на розігріві виступав діджей Honey Dijon.
Мадонна підтримувала Україну
- Від початку великого наступу Росії артистка встала на бік України. Зірка закликала людей допомагати українцям. Зокрема, надсилати гуманітарну допомогу. Мадонна підтримувала президента Володимира Зеленського та поширювала ролик, де видно наслідки російського вторгнення. Вона також порівняла Путіна з Адольфом Гітлером.
- Також знаменитість брала участь в мітингу "Встань за Україну". Вона приєдналася до благодійного заходу онлайн разом з Біллі Айліш, Х'ю Джекманом, Елтоном Джоном. Там збирали фінансову та гуманітарну допомогу для українських біженців.
- У жовтні 2023 року співачка поїхала у світове турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. Так, під час концерту в Лондоні, виконавиця підняла синьо-жовтий стяг. Шанувальники підтримали співачку вигуками та гучними оплесками.