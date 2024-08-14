Галицький районний суд Львова визнав нападника винним у порушенні громадського порядку й спокою громадян, тобто у вчиненні дрібного хуліганства. Суддя Ольга Павлюк призначила 119 гривень штрафу.

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21-річний львів'янин був притягнений до адміністративної, а не кримінальної відповідальності. Окрім штрафу, йому потрібно буде сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Що відомо про інцидент

У квітні Ніколас Карма знімав відео на площі Ринок у Львові, як почув лайливі вигуки. Він зробив зауваження юнакам, які ображали його.

"Мені не подобаються твої тіктоки і я вважаю, що ти трохи гейської натуральності. Мені не подобаються під*ри", – сказав один з хлопців.

Останній обійшовся не лише нецензурними словами, але й напав на блогера з перцевим балончиком. У відповідь Ніколас Карма написав заяву у поліцію.