Галицкий районный суд Львова признал нападавшего виновным в нарушении общественного порядка и спокойствия граждан, то есть в совершении мелкого хулиганства. Судья Ольга Павлюк назначила 119 гривен штрафа.

К слову Блогер Юля Верба рассекретила пол ребенка: видео с грандиозного гендер-пати

21-летний львовянин был привлечен к административной, а не уголовной ответственности. Кроме штрафа, ему нужно будет оплатить судебный сбор в размере 605 гривен.

Что известно об инциденте

В апреле Николас Карма снимал видео на площади Рынок во Львове, как услышал бранные выкрики. Он сделал замечание юношам, которые оскорбляли его.

"Мне не нравятся твои тиктоки и я считаю, что ты немного гейской натуральности. Мне не нравятся пид*ры", – сказал один из парней.

Последний обошелся не только нецензурными словами, но и напал на блогера с перцовым баллончиком. В ответ Николас Карма написал заявление в полицию.