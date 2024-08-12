У блогерки з Івано-Франківська Юлії Верби та її нареченого Костянтина народиться донька. Інфлюенсерка опублікувала довгоочікуване відео у своєму профілі.

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Блогерка показала кадри з грандіозного гендер-паті, яке влаштувала. Юлія та Костянтин запросили близьких та рідних на святкування.

Наприкінці просто неба пара наречених дізналася стать дитини. Вони стояли на тлі фотозони з написом: "Чекаємо на тебе, наш горобчику". Позаду них у повітря здійнявся рожевий дим. Так стало відомо, що у них народиться дівчинка.

Юлія Верба розсекретила стать дитини: відео

Нагадаємо, Юлія Верба повідомила про вагітність 1 червня. Зараз вона перебуває на восьмому місяці вагітності.

Блогерка-мільйонниця повідомила про нові стосунки влітку минулого року. Пара заручилася у жовтні 2023. Свого обранця вона розсекретила лише цьогоріч – це Костянтин Золотухін.