Запроданка поділилась, що приймає цю ситуацію, як вона є. Водночас вона сказала, що через суспільне обурення у неї підійнявся тиск.
До теми Кіркоров принижувався перед Пєсковим через "голу вечірку" Івлєєвої: відео розмови путіністів
Мілявська сказала, що робитиме замість виступів
Після скандальної вечірки, за яку зірки-путіністи просили вибачення, Мілявська записала відеозвернення до своїх підписників. У ньому вона подякувала росіянам за підтримку й розповіла, чим буде займатися найближчим часом. Запроданка показала швабру з відром й сказала, що прибиратиме в домі.
Все нормально. Життя є життя. Хтось питає, чим я буду займатися. Ось підлогу у квартирі буду мити. Тому що не робила цього 2 місяці. І навкруги – пил і бруд,
– сказала вона.
Що цьому передувало
- Раніше стало відомо, що росіяни почали масово повертати квитки на виступи співачки. Відповідно організатори стали скасовувати її концерти до Нового року. А причиною є участь Мілявської у так званій "голій" вечірці, яку організувала блогерка та ведуча Настя Івлєєва.
- Захід також відвідали путіністи Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Анна Асті, Джиган. Вони прийшли до клубу напівпрозорому вбранні. Зокрема, Лоліта лазила рачки на цьому дійстві.
- Пропутінські організації та депутати Держдуми розкритикували проведення такої вечірки. Вони помітили ознаки "ЛГБТ-пропаганди" на фото і відео з заходу. Одного з учасників заходу ув'язнили на 15 днів. Йдеться про репера, який прикривав свій статевий орган лише шкарпеткою.
- Учасників цього дійства захейтили у мережі. Тому вони почали записувати відео з вибаченнями за таку вечірку. Зокрема, Івлєєва спочатку поскаржилась, що Росії потрібно наближатися до західних цінностей. Але після масової критики видалила дописи, які стосувалися її антивоєнної позиції та записала два відео, де лиє крокодилячі сльозита просить вибачення у росіян.
- Путіністи Кіркоров та Білан теж намагалися виправдатися за участь у заході. Тому що їм також почали скасовувати корпоративи та появу в новорічних "огоньках".