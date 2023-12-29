Запроданка поділилась, що приймає цю ситуацію, як вона є. Водночас вона сказала, що через суспільне обурення у неї підійнявся тиск.

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Мілявська сказала, що робитиме замість виступів

Після скандальної вечірки, за яку зірки-путіністи просили вибачення, Мілявська записала відеозвернення до своїх підписників. У ньому вона подякувала росіянам за підтримку й розповіла, чим буде займатися найближчим часом. Запроданка показала швабру з відром й сказала, що прибиратиме в домі.

Все нормально. Життя є життя. Хтось питає, чим я буду займатися. Ось підлогу у квартирі буду мити. Тому що не робила цього 2 місяці. І навкруги – пил і бруд,

– сказала вона.

Що цьому передувало