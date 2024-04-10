Дуже пишаюся, – Подкопаєва розповіла, чим займається син, якого вона всиновила 18 років тому
Джерело:OBOZ.UA
Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва у 2006 році всиновила сина Вадима. Зараз хлопцю вже 18 років. Знаменитість вперше за довгий час розповіла, чим він займається.
18-річний юнак мешкає в США, де незабаром вступить до вишу. Що важливо, він навіть з-за кордону допомагає Україні під час війни.
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Що відомо про названого сина Лілії Подкопаєвої
Вадим разом зі своєю сестрою Кароліною активно розповідає про звірства, що росіяни роблять в Україні. Крім того, юнак організовує збори гуманітарної допомоги для постраждалих.
Коли по Красноармійську рік тому запустили ракети, було багато загиблих, у школі Вадима зробили акцію біля станції метро в Атланті. Вадим там виступав, розповідав історію дівчинки, яка вижила. Потім вони збирали гуманітарну допомогу,
– поділилася зіркова мати.
Вона додала, що хлопець гарно вчиться, багато читає і цьогоріч вступає до вишу, де з огляду на високі оцінки має шанси безплатно продовжити навчання в США.
Я дуже пишаюся своїм сином! Цьогоріч Вадим вступав до університету, і треба було написати есе. Він написав про свій шлях, що був усиновлений, з якого він міста, країни й що хоче бути схожим на маму в тому сенсі, що якщо у людини є мрія, то треба її досягнути. Він мені казав, що не хотів використовувати мої заслуги, не хизувався, хто його мама. Це було так емоційно,
– пригадала Лілія.
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