Щасливою звісткою монарша родина поділилась в офіційній заяві. Це перша спільна дитина для подружжя. Королева Ранія стане бабусею.
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Спадкоємний принц Йорданії стане батьком
Принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками. Відомо, що первісток у пари народиться приблизно влітку цього року. Наразі вони не діляться деталями щодо статі та імені дитини.
"Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їхні Королівські Високості принц Хусейн бін Абдалла II, спадковий принц, і принцеса Раджва аль-Хусейн чекають на дитину. Королівський Хашимітський двір висловлює щирі привітання Їхнім Величностям з цієї нагоди і бажає Їхнім Королівським Високостям спадковому принцу Аль-Хусейну і принцесі Раджві доброго здоров'я і радості", – мовиться в офіційній заяві.
Принц Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва / Фото з соцмережі Х королівської сім'ї
Минув рік з розкішного весілля кронпринца Йорданії
- У серпні 2023 року стало відомо, що спадкоємний принц Йорданії заручився з коханою Раджвою. Офіційна церемонія заручин відбулась у будинку нареченої за присутності всієї сім'ї.
- Перші святкування весілля, згідно з традиціями Йордану, розпочалися ще наприкінці травня. Вже 1 червня принц Йорданії Хусейн одружився з Раджвою Аль-Саїф.
- В Аммані (столиця Йорданії) влаштували розкішну церемонію, на яку запросили близько 1700 осіб. На святкування зібралися лідери країн та високопоставлені гості з усього світу. Серед них перша леді США Джилл Байден та принцеса Уельська з чоловіком. Святкування відбулося за всіма звичаями, а кадри з весілля розлетілися інтернетом.