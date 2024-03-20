Клініка, в якій оперували Кейт Мідлтон, потрапила у скандал через порушення конфіденційності

Лондонська клініка, де проходила операцію принцеса Кейт Міддлтон, розслідує звинувачення про спробу персоналу отримати доступ до її медичних записів. Хоча розслідування почалося значно раніше, подробиці цього інциденту розкрили лише тепер.

Наразі невідомо, коли саме у клініці дізналися про інцидент. Ситуація шокувала персонал лікарні, а в Кенсінгтонському палаці лише відповіли, що "це справа Лондонської клініки".

Читайте також Зрада принца Вільяма, невдала операція чи реабілітація: усі версії "зникнення" Кейт Мідлтон

Що сталося в лікарні

Цей інцидент ще більше посилив спекуляції та теорії змови, які розрослися на тлі новин про оперування та реабілітацію Кейт Мідлтон.

Деякі користувачі стверджували, що принцеса відновлювалась нібито після "бразильського підняття сідниць" або перебувала в комі. Інші, більш злісні теорії припускали її смерть, заміну на двійника або проблеми в шлюбі з принцом Уельським.

Цікаво, що інформація про розслідування у клініці виплила після того, як у мережі опублікували відео з Кейт і принцом Вільямом у Віндзорі.

Це величезний злам безпеки та надзвичайно шкідливо для репутації лікарні, зважаючи на її бездоганну славу в лікуванні членів Королівської сім'ї. Керівництво лікарні негайно зв'язалося з Кенсінгтонським палацом після того, як інцидент став відомий, та запевнило палац у проведенні повного розслідування,

— зазначає інсайдер з лікарні.

Розслідування триває

Поліція не коментуватиме інцидент, поки не уточнить, чи зверталися представники лікарні до правоохоронців.

Клініка, хоч і уникнула відповідей на запитання, зазначила, що вважає конфіденційність медичної інформації своїх пацієнтів важливою, незалежно від їхнього статусу.

Деталі стану здоров'я Кейт не розголошують. Ще 29 січня її виписали з лікарні й повернулася до Віндзору. Удома вона продовжувала відновлення після операції. До своїх обов'язків принцеса повернеться вже після Великодня.