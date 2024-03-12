Не може говорити й співати: соліст ТНМК Фагот повідомив діагноз, який йому поставили лікарі

Олег Михайлюта днями звернувся за медичною допомогою до військового шпиталю, де йому заборони говорити та співати. Річ у тім, що вокаліст ТНМК захворів.

Через це він зараз має добре вилікуватися, щоб згодом могти виступати й допомагати ЗСУ. Фагот вирішив не приховувати свій діагноз від шанувальників.

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Що сталося з Фаготом

Співак повідомив, що йому діагностували катаральну ангіну та ринофарингіт. Через це він не може співати й говорити.

Треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо ненька кличе,

– наголосив музикант.

Що відомо про службу Фагота у війську

На початку повномасштабного вторгнення виконавець вступи до лав добровольчого батальйону "Реванш", який успішно звільнив села Мощун та Лук'янівка.

Також "Реванш" бере участь у бойових діях у південних та східних регіонах України.

Водночас Михайлюта раніше розповідав, що на нулі він не був.

Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги",

– зазначив співак.