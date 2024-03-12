Не може говорити й співати: соліст ТНМК Фагот повідомив діагноз, який йому поставили лікарі
12 березня 2024, 18:40Читать новость на русском
Джерело:Фагот
Олег Михайлюта днями звернувся за медичною допомогою до військового шпиталю, де йому заборони говорити та співати. Річ у тім, що вокаліст ТНМК захворів.
Через це він зараз має добре вилікуватися, щоб згодом могти виступати й допомагати ЗСУ. Фагот вирішив не приховувати свій діагноз від шанувальників.
Не пропустіть Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
Що сталося з Фаготом
Співак повідомив, що йому діагностували катаральну ангіну та ринофарингіт. Через це він не може співати й говорити.
Треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо ненька кличе,
– наголосив музикант.
Що відомо про службу Фагота у війську
- На початку повномасштабного вторгнення виконавець вступи до лав добровольчого батальйону "Реванш", який успішно звільнив села Мощун та Лук'янівка.
- Також "Реванш" бере участь у бойових діях у південних та східних регіонах України.
- Водночас Михайлюта раніше розповідав, що на нулі він не був.
Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги",
– зазначив співак.
- Проте артист проходить військові вишколи й курси з домедичної допомоги.
- Крім того, Фагот виконує різні завдання в тилу для підтримки зусиль батальйону.