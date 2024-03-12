У мережі вже давно ходили чутки про їхнє розлучення. Втім, знаменитості це спершу спростовували, проте зараз все ж вирішили зізнатися шанувальникам.

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Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучилися

Актори опублікували спільний допис в інстаграмі, де офіційно повідомили про розрив.

Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", - написали ексзакохані у спільному дописі,

– зазначили екскохані.