Через це він зараз має добре вилікуватися, щоб згодом могти виступати й допомагати ЗСУ. Фагот вирішив не приховувати свій діагноз від шанувальників.

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Що сталося з Фаготом

Співак повідомив, що йому діагностували катаральну ангіну та ринофарингіт. Через це він не може співати й говорити.

Треба просто трошки почистити та налагодити свою зброю, і далі в бій, бо ненька кличе,
– наголосив музикант.

Що відомо про службу Фагота у війську

  • На початку повномасштабного вторгнення виконавець вступи до лав добровольчого батальйону "Реванш", який успішно звільнив села Мощун та Лук'янівка.
  • Також "Реванш" бере участь у бойових діях у південних та східних регіонах України.
  • Водночас Михайлюта раніше розповідав, що на нулі він не був.

Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги",
– зазначив співак.

  • Проте артист проходить військові вишколи й курси з домедичної допомоги.
  • Крім того, Фагот виконує різні завдання в тилу для підтримки зусиль батальйону.