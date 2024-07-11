Відеозвернення співак опублікував після падіння під час концерту у Львові. Тоді Валерій проявив професіоналізм, продовживши співати далі.

Цікаво Наталка Денисенко після хвилі хейту виправдалася за слова про "енергії, які призвели до війни"

Харчишин зазначив, що українці протягом кількох останніх десятиліть програвали війну за ідентичність. Виконавець запевнив, що довготривалий шлях до перемоги починається з усвідомленням культурної спадщини народу. Подорожуючи Україною та світом, він зрозумів, що існують громадяни, які вважають винними у війні лідерів Росії, США та країн Європи.

Війна ведеться Путіним і поганими росіянами не проти конкретної групи наших громадян, а має на меті загальне і повне знищення всього українства. Це екзистенційна війна ідентичності – наш народ бореться аби культурно, ментально та географічно бути українцями на своїй землі,

– зауважив Валерій.

Артист наголосив, що тільки від українців залежить те, наскільки швидко вони зможуть викорінити у собі все "москальське" та сформувати історичну пам'ять. Харчишин додав, що не можна бути другом для того, хто бажав тебе вбити.

Лише від нас залежить чи буде у нас країна і, чи буде вона нашою. Знищуйте у собі москаля, як злоякісну хворобу, викорінюйте усі ментальні та культурні кацапські метастази. Перемігши ворога у собі, переможемо і зовні,

– поділився виконавець.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва нещодавно емоційно звернулася до блогерів, які поширювали російську пропаганду. Співачка зазначила, що їм варто згадати про умови, в яких мають можливість бути завдяки ЗСУ, волонтерам, лікарям і усім небайдужим.