Видеообращение певец опубликовал после падения во время концерта во Львове. Тогда Валерий проявил профессионализм, продолжив петь дальше.

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Харчишин отметил, что украинцы в течение нескольких последних десятилетий проигрывали войну за идентичность. Исполнитель заверил, что долговременный путь к победе начинается с осознанием культурного наследия народа. Путешествуя по Украине и миру, он понял, что существуют граждане, которые считают виновными в войне лидеров России, США и стран Европы.

Война ведется Путиным и плохими россиянами не против конкретной группы наших граждан, а имеет целью общее и полное уничтожение всего украинства. Это экзистенциальная война идентичности – наш народ борется чтобы культурно, ментально и географически быть украинцами на своей земле,

– отметил Валерий.

Артист отметил, что только от украинцев зависит то, насколько быстро они смогут искоренить в себе все "москальское" и сформировать историческую память. Харчишин добавил, что нельзя быть другом для того, кто хотел тебя убить.

Только от нас зависит будет ли у нас страна и, будет ли она нашей. Уничтожайте в себе москаля, как злокачественную болезнь, искореняйте все ментальные и культурные кацапские метастазы. Победив врага в себе, победим и снаружи,

– поделился исполнитель.

Напомним, Даша Астафьева недавно эмоционально обратилась к блогерам, которые распространяли российскую пропаганду. Певица отметила, что им стоит вспомнить об условиях, в которых имеют возможность быть благодаря ВСУ, волонтерам, врачам и всем неравнодушным.