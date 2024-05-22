Я була на межі, – Lida Lee розповіла про свій емоційний стан на тлі чуток про її алкозалежність
Джерело:Lida Lee
Lida Lee вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанатами на тлі чуток про її алкозалежність. Співачка поділилася роздумами щодо того, що відчуває останнім часом.
Артистка нещодавно з'явилася на концерті Позитива, де виконала разом з ним пісню "Дим". Втім, прихильники помітили деякі зміни в поведінці співачки.
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Що розповіла Lida Lee
Співачка опублікувала відео, на якому лежить у ванні, наповненій піною. На фоні лунає спокійний голос артистки, яка поділилася з шанувальниками своїми роздумами щодо свого емоційного стану.
Я довго бігла, шукаючи відповіді, розчиняючись в інших, і повністю знецінивши себе і те, що здобувала роками. Я не відчувала нічого,
– розповіла артистка.
Lida Lee, протягом тривалого часу намагалася бігти від самої себе. Однак, це вона зрозуміла тільки нещодавно. Водночас артистка зізналася, що не відчувала нічого, тому опинилася "в прірві".
Я була на межі, і мені здавалося, що за тією межею все почнеться по-іншому, але перетнувши її – я опинилася в прірві. Сам на сам. І найстрашніше було зізнатися собі у тому, що весь цей час, я бігла від самої себе,
– поділилася співачка.
Що відомо про чутки навколо Lida Lee
- Цьогорічної весни зірковий оглядач Богдан Беспалов розповів, що артистка перебуває в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю. Він отримав відео з близького кола співачки.
- Згодом Lida Lee відреагувала на чутки і зізналася, що такі новини – це "удар у спину". Втім, вона зазначила, що пізніше розповість про свій стан, але не зараз.
- До того ж через кілька днів мережею поширили відео з виступом співачки в одному з кабаре. Стало зрозуміло, що виконавиця виходить на сцену, попри так звану "залежність".
- 18 травня Lida Lee з'явилася на концерті Позитива. Вона разом з репером виконала пісню "Дим". За словами глядачів, які перебували на концерті, артистка сильно хвилювалася та під час виступу була в темних окулярах.