Я була на межі, – Lida Lee розповіла про свій емоційний стан на тлі чуток про її алкозалежність

Lida Lee вперше за довгий час вийшла на зв'язок з фанатами на тлі чуток про її алкозалежність. Співачка поділилася роздумами щодо того, що відчуває останнім часом.

Артистка нещодавно з'явилася на концерті Позитива, де виконала разом з ним пісню "Дим". Втім, прихильники помітили деякі зміни в поведінці співачки.

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Що розповіла Lida Lee

Співачка опублікувала відео, на якому лежить у ванні, наповненій піною. На фоні лунає спокійний голос артистки, яка поділилася з шанувальниками своїми роздумами щодо свого емоційного стану.

Я довго бігла, шукаючи відповіді, розчиняючись в інших, і повністю знецінивши себе і те, що здобувала роками. Я не відчувала нічого,

– розповіла артистка.

Lida Lee, протягом тривалого часу намагалася бігти від самої себе. Однак, це вона зрозуміла тільки нещодавно. Водночас артистка зізналася, що не відчувала нічого, тому опинилася "в прірві".

Я була на межі, і мені здавалося, що за тією межею все почнеться по-іншому, але перетнувши її – я опинилася в прірві. Сам на сам. І найстрашніше було зізнатися собі у тому, що весь цей час, я бігла від самої себе,

– поділилася співачка.

Що відомо про чутки навколо Lida Lee