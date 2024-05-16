Емоційна прірва, – Lida Lee заявила про зраду близьких на тлі чуток про алкогольну залежність
Джерело:Lida Lee
Співачка Lida Lee вперше за довгий час вийшла на зв'язок. Вона поділилась думками на тлі чуток про лікування від залежності.
Українська виконавиця Lida Lee (справжнє ім'я – Лідія Скорубська) близько на місяць зникла з інфопростору. 16 травня вона опублікувала короткий допис та інстаграм-сторіз.
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Lida Lee заявила про зраду близьких
У дописі Lida Lee зізналась, що у найбільш вразливий період життя її зрадили близькі люди. Вона написала, що переживала насмішки.
Я повністю втратила себе, коли він сказав, що ти зможеш все сама. Зрада близьких людей, насмішки, перешіптування. У найвразливіший момент вони казали: "Що з неї взяти, вона перероблений матеріал",
– заявила співачка.
В інстаграм-сторіз артистка розповіла, що зараз у неї не найпростіший період життя. У коментарях шанувальники підтримують Lida Lee та закликають її не опускати рук.
"Втома. Бездіяння. Неспроможність діяти – не горю, а згораю. Вирватись з емоційної прірви, здається, неможливо", – додала зірка.
Lida Lee вийшла на зв'язок вперше за місяць / Фото з інстаграму Lida Lee
Які чутки точилися навколо Lida Lee
- Понад місяць тому блогер Богдан Беспалов поширив інформацію про те, що Lida Lee перебуває в реабілітаційному центрі боротьби з алкогольною залежністю. Він отримав відео з близького кола співачки. Ймовірно, Lida Lee розповіла про лікування у чаті з друзями, а хтось з них поширив кадри артистки.
- Слідом Lida Lee зізналась, що для неї ці новини – це "удар у спину". Вона зауважила, що колись розповість про свій стан, але не зараз. Для неї цей період життя був найвразливішим.
- Водночас через кілька днів мережею поширили відео з Lida Lee та її виступу в одному з кабаре. Стало зрозуміло, що співачка виходить на сцену попри так звану "залежність".