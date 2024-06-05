Захисник Маріуполя Михайло Діанов зберігає дружні стосунки з колишньою дружиною. Вони добре спілкуються та не тримають одне на одного жодних образ.

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Щодо причини розлучення морпіх розповів, що вони просто не зійшлися характерами.

Ми батьки нашої дитини. Вона одна, і я один. Гарні стосунки, ми спілкуємося, усе нормально. Ані вона про мене, ані я про неї кривого слова сказати не можемо, бо немає нічого. Не зійшлися. Так сталося,

– поділився Михайло Діанов.

Боєць додав, що його серце вільне. Він не перебуває у стосунках і не має дружини.

"Я зараз один. Ані дівчини, ані дружини в мене немає", – зауважив Михайло Діанов.

Особисте життя Михайла Діанова