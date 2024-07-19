У 27 років Єлизавета II стала королевою. Вона була головою держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 14 країн Співдружності націй. Крім того, правила Британськими заморськими територіями. Як Єлизавета II здобула свій вплив і чому він погас для британської монархії з її смертю – читайте в матеріалі Show 24.

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Правління та особливості реформ

Цікаво, що якби історія розвивалась своєю чергою то Єлизавета могла б ніколи й не стати королевою. Усе через те, що дядько королеви, Едуард VIII, зрікся престолу через кохання з розлученою жінкою, тому через відсутність спадкоємців королем став батько Єлизавети, який узяв собі ім'я Георга VI. Відповідно до такого розвитку подій, принцеса Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням". Якби вона та її сестра Маргарет мали б ще одного брата, навіть молодшого за віком, то право на корону мав би він. Але, як бачимо, доля мала свої плани.

Юна дівчина прекрасно розуміла, що в майбутньому їй доведеться спілкуватись із чоловіками та проявляти свій характер. Тому вона під час війни спілкувалась із військовими, а потім приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби, де вчилася на автомеханіка й водія. Це був безпрецедентний випадок.

Навіть одруження з Філіпом відбулось попри поради матері Єлизавети змінити своє рішення. Як бачимо, навіть тоді дівчина проявила свій характер і силу духу.

Після смерті батька відбулась коронація Єлизавети II у 1953 році. Тоді королева дала дозвіл транслювати церемонію на увесь світ.

Ба більше, у 1957 році королева звернулась до людей із різдвяною промовою через телебачення. Цей крок став важливим у модернізації монархії. І від того моменту така традиція стала обов'язковою.

Завдяки тому, що королева любила подорожувати, вона відвідала ті країни, куди ще не ступала нога британського монарха. У 2011 році вона навіть поїхала з офіційним візитом до Ірландії. Це був потужний політичний сигнал, який Єлизавета протранслювала у своїй промові, говорячи про важливість примирення та поблажливості.

Королева проявляла активну громадську діяльність. Зокрема, вона була покровителькою понад 600 благодійних, професійних і громадських організацій, а також військових об'єднань.

Свого часу Її Величність не дала дозвіл на шлюб для своєї сестри Маргарет із полковником авіації, який раніше був одружений. Але коли настала черга одружуватись принцу Гаррі, сину Чарльза III та принцеси Діани, королева змінила свій погляд. Вона дала дозвіл на шлюб попри те, що Меган Маркл раніше вже була заміжньою.

Єлизавета II дозволила відкрити Букінгемський палац для відвідувачів, а її уряд вперше очолила жінка – Маргарет Тетчер. Зазначимо, що покійна королева за час свого правління встигла побачити як із політичної арени пішли 15 прем'єр-міністрів Британії, 16 президентів США, 7 Пап Римських тощо.

До слова, вона чи ненайбільше проявляла уваги та поваги до темношкірих людей. Саме за її правління слово "монархія" почало змінюватись до вживання терміну "королівська родина".

Наприкінці 1960-х років було відзнято революційний документальний фільм "Королівська родина", щоб показати королевичів у неформальній для публіки атмосфері.

Однак 90-ті роки стали справжнім викликом для королівської родини та й особисто для самої Єлизавети II. До прикладу, у 1992 році син королеви герцог Йоркський розійшовся зі своєю дружиною Сарою, а згодом і принцеса Анна оголосила про розлучення з чоловіком із яким пробула у шлюбі 19 років. Ба більше, саме тоді стало відомо, що Чарльз і принцеса Діана нещасливі у подружньому житті.

У цей період ще й сталась пожежа в улюбленому Віндзорському замку королеви. Все більше і більше людей почали критикувати Єлизавету II та всю королівську родину. Найбільший пік тривоги припав на 1997 рік, коли принцеса Діана потрапила в смертельну ДТП. Люди приходили до Букінгемського палацу, щоб виразити біль за спільне горе, але всім здалось, що королева не поділяє трауру.

Тоді ЗМІ почали видавати статті із кричущими заголовками: "Де наша королева?", "Доведіть, що вам не байдуже", "Ваш народ страждає – поговоріть із нами, мем".

Тоді Єлизавета II виступила з короткою промовою, яка справила неабияке враження на суспільстві. А під час чину похорону принцеси Діани Її Величність вклонилась тілу колишньої невістки. Вона порушила церемоніальне правило, адже заведено, що королева не кланяється тим, хто нижче її по чину. Однак цей жест відіграв велику роль для британців.

Королева Єлизавета II під час похорону принцеси Діани: дивіться відео онлайн

Чому королівська сім'я втратила свій вплив

Варто зазначити, що коли Єлизавета II стала королевою, вона не втручалась у політичні справи країни. Їй належала інституційна роль. Саме це зіграло на руку, адже так вона здобула любов і повагу від свого народу.

Не можна опустити й характер королеви. Вона завжди поводилась стримано й ніколи не дозволяла собі зайвих емоцій. Британці найбільше поважають таку поведінку, адже це уособлення їхніх традицій і сталих манер.

Королева напередодні Олімпіади 2012 року навіть знялась у фільмі із Джеймсом Бондом.

James Bond and The Queen: дивіться відео онлайн

А одного разу навіть замилувала світлиною з улюбленцем мільйонів – ведмедиком Паддінгтоном.

Смерть Єлизавети II сколихнула увесь світ. Прем'єри та президенти багатьох країн висловили невимовну скорботу щодо такої тяжкої втрати. За традицією, на трон зійшов син королеви – Чарльз III із дружиною Каміллою.

Під час підготовки й самого процесу коронації більшість людей казали, що на місці Камілли повинна була бути принцеса Діана. Попри те, що пройшло вже дуже багато років з моменту трагедії, серця британців досі належать Діані.

Чарльз III хоч і намагається підтримувати статусність і силу монархії, але його вже не сприймають так, як це було з Єлизаветою II. На шляху короля сьогодні менше труднощів, ніж було в покійної королеви. Йому не треба боротись за те, що виборювала його мама. По суті, вона по своїй смерті залишила висаджений ґрунт, який треба тільки підживлювати та доглядати.

Багато хто припускає, що коли на трон зійде герцог Кембриджський Вільям, то королівська родина вдихне ковток свіжого повітря.