Уперше в історії виконала обов'язок монарха: Камілла виступила перед Великоднем без Чарльза III

Королева Камілла вперше в історії виступила на передвеликодній церемонії у Вустерському соборі, виконавши обов'язки короля Чарльза III. Самого короля на церемонії не було, оскільки він проходить лікування від раку.

На щорічній церемонії Великого четверга зібралися понад 200 людей. Королева взяла себе обов'язок, який традиційно має виконувати король і вручила громадянам гаманці з грошима за їхні почесні заслуги.

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Королева замість короля

У передзаписаному зверненні, яке прозвучало під час служби, 75-річний король Чарльз висловив свій "великий смуток" через неможливість бути присутнім у зв'язку з тривалим лікуванням.

Гості події висловили королеві слова підтримки та побажали швидкого одужання монарху, а також принцесі Уельській Кейт Мідлтон, у якої також нещодавно діагностували рак.

Монарх відмовився від участі у масштабних публічних заходах після отримання діагнозу раку 5 лютого. Водночас цими вихідними король з'явився на недільній службі у Віндзорі, де була незначна кількість людей.

Акт поклоніння, тут, у Вустерському соборі, нагадує мені про обітницю, яку я дав на початку коронаційної служби – слідувати прикладу Христа 'не для того, щоб мені служили, але для того, щоб служити'. Цього я завжди намагався дотримуватися і продовжую робити з усім серцем,

– зазначив Чарльз III.

Що відомо про хворобу Чарльза III

5 лютого стало відомо про те, що у короля Чарльза ІІІ діагностували рак. Перед тим йому зробили операцію з видалення доброякісної пухлини через збільшення простати. Тоді він на короткий час відійшов від обов'язків.

Монарх вирішив публічно розповісти про свій діагноз, щоб уникнути спекуляцій та висловити підтримку усім, хто бореться з онкологічною хворобою. Прем'єр-міністр Ріші Сунак тоді зазначав, що рак у Чарльза III виявили на ранній стадії, що підвищує шанси його швидкого одужання.