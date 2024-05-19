Королева Камілла уперше за довгий час поділилася подробицями самопочуття онкохворого Чарльза ІІІ

Чарльз ІІІ, який лікується від раку, частково повернувся до виконання своїх королівських обов'язків. Тепер його дружина Камілла розповіла про самопочуття монарха.

Зауважимо, що Його Величність дуже радий повернутися до роботи після лікування. Однак, як зазначають інсайдери, він висловлював розчарування тим, що довелося зменшити свою активність на цей час.

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Що королева Камілла сказала про самопочуття чоловіка

Її Величність поділилася, що Чарльз ІІІ поступово одужує. Королева з гумором додала, що було б краще, якби монарх "поводився добре".

Зауважимо, племінник Його Величності підкреслив, що дядько "дуже хоче повернутися до нормального життя".

Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ