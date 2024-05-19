Королева Камілла уперше за довгий час поділилася подробицями самопочуття онкохворого Чарльза ІІІ
19 травня 2024, 15:44Читать новость на русском
Джерело:People
Чарльз ІІІ, який лікується від раку, частково повернувся до виконання своїх королівських обов'язків. Тепер його дружина Камілла розповіла про самопочуття монарха.
Зауважимо, що Його Величність дуже радий повернутися до роботи після лікування. Однак, як зазначають інсайдери, він висловлював розчарування тим, що довелося зменшити свою активність на цей час.
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Що королева Камілла сказала про самопочуття чоловіка
Її Величність поділилася, що Чарльз ІІІ поступово одужує. Королева з гумором додала, що було б краще, якби монарх "поводився добре".
Зауважимо, племінник Його Величності підкреслив, що дядько "дуже хоче повернутися до нормального життя".
Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ
- У січні монарх пройшов лікування збільшення простати в приватній лондонській клініці.
- Однак лікарі знайшли тривожну проблему, яка згодом підтвердилася як форма раку.
- На щастя, хворобу виявили на ранній стадії, що дозволило королю оперативно розпочати лікування.
- Він проходив курс хімієтерапії в Лондоні. Відомо, що внаслідок цього навіть втратив смак.
- Так, уже 30 квітня Його Величність повернувся до виконання своїх офіційних обов'язків і разом з королевою Каміллою відвідав онкологічний центр.
- Згодом королівська пара запросила представників креативних індустрій на садову вечірку на території Букінгемського палацу.
- Крім того, монарх провів дипломатичні зустрічі з послами Буркіна-Фасо та Узбекистану та побував на гала-вечорі на честь Антоніо Паппано, шанованого музичного керівника Королівського оперного театру.