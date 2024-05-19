Зауважимо, що Його Величність дуже радий повернутися до роботи після лікування. Однак, як зазначають інсайдери, він висловлював розчарування тим, що довелося зменшити свою активність на цей час.
Важливо Мені не подобаються пі*ари, – на відомого блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Львова
Що королева Камілла сказала про самопочуття чоловіка
Її Величність поділилася, що Чарльз ІІІ поступово одужує. Королева з гумором додала, що було б краще, якби монарх "поводився добре".
Зауважимо, племінник Його Величності підкреслив, що дядько "дуже хоче повернутися до нормального життя".
Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ
- У січні монарх пройшов лікування збільшення простати в приватній лондонській клініці.
- Однак лікарі знайшли тривожну проблему, яка згодом підтвердилася як форма раку.
- На щастя, хворобу виявили на ранній стадії, що дозволило королю оперативно розпочати лікування.
- Він проходив курс хімієтерапії в Лондоні. Відомо, що внаслідок цього навіть втратив смак.
- Так, уже 30 квітня Його Величність повернувся до виконання своїх офіційних обов'язків і разом з королевою Каміллою відвідав онкологічний центр.
- Згодом королівська пара запросила представників креативних індустрій на садову вечірку на території Букінгемського палацу.
- Крім того, монарх провів дипломатичні зустрічі з послами Буркіна-Фасо та Узбекистану та побував на гала-вечорі на честь Антоніо Паппано, шанованого музичного керівника Королівського оперного театру.