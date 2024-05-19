Зауважимо, що Його Величність дуже радий повернутися до роботи після лікування. Однак, як зазначають інсайдери, він висловлював розчарування тим, що довелося зменшити свою активність на цей час.

Важливо Мені не подобаються пі*ари, – на відомого блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Львова

Що королева Камілла сказала про самопочуття чоловіка

Її Величність поділилася, що Чарльз ІІІ поступово одужує. Королева з гумором додала, що було б краще, якби монарх "поводився добре".

Зауважимо, племінник Його Величності підкреслив, що дядько "дуже хоче повернутися до нормального життя".

Що відомо про стан здоров'я Чарльза ІІІ