Ця королівська пара давно була на слуху ще до офіційного одруження. Навіть попри те, що новина про його зради принцесі Діані обурила суспільство, кохання між Їхніми Величностями продовжило тривати. Тільки у квітні 2005 пара побралась.

До теми Найскандальніші стосунки XX століття: історія кохання короля Чарльза і королеви Камілли

Після того, як 8 вересня 2022 року померла королева Великої Британії Єлизавета II, право обіймати престол взяв на себе законний спадкоємець – Чарльз III. 6 травня 2023 року відбулась урочиста коронація за якою спостерігав увесь світ.

З того моменту вже минуло більше, ніж рік. Королівське подружжя весь цей час відвідувало різні заходи та зустрічалось із впливовими людьми, демонструючи свою повагу. Король Чарльз III й королева Камілла часто вражають публіку своїми гармонійними образами та стилем.

Пропонуємо поглянути на добірку світлин, які демонструють найкращі виходи у світ королівського подружжя.

Король Чарльз III й королева Камілла під час інавгурації / Фото з інстаграму королівської родини

Їхні Величності відвідали квітковий ринок у Парижі, який був перейменований на честь королеви Єлизавети II / Фото з інстаграму королівської родини

Король і королева відвідали службу для найблагороднішого ордена Підв'язки в каплиці Святого Георгія у Віндзорі / Фото з інстаграму королівської родини

Король і королева на балконі Букінгемського палацу / Фото з інстаграму королівської родини

Їхні Величності повідомили, що король Чарльз III повертається до своїх обов'язків, після діагностування у нього раку / Фото з інстаграму королівської родини

Король і королева відвідали різдвяну службу в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі / Фото з інстаграму королівської родини

Тож попри те, що іноді королівське подружжя можуть піддавати критиці, вони гідно демонструють себе на публіці та виконують усі обов'язки, які на них покладені. Впевнено можна сказати, що король і королева ще неодноразово вражатимуть своїми виходами у світ, демонструючи силу монархії та важливість "корони".