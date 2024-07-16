На острові Гернсі: король Чарльз III, який хворіє на рак, вийшов на публіку з дружиною

16 липня, король Чарльз III й королева Камілла здійснили візит на острів Гернсі. Монархи відвідали різноманітні заходи, присвячені місцевій культурі та спадщині громад Олдерні й Сарк.

Його Величність все частіше тішить фанатів своєю публічною появою. На початку липня король був присутній на церемонії нагородження своєї дружини орденом Будяка за видатні заслуги.

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У Сент-Пітер-Порт монархи взяли участь у спеціальному засіданні "штатів обговорення". Такі збори традиційно відбуваються, коли британський монарх вперше відвідує Гернсі.

Бейлівік має один із найдавніших зв'язків із Короною. Тому, це велика радість знову бути тут серед вас сьогодні, щоб відзначити тісні та особливі стосунки, які нас поєднують,

– сказав король Чарльз III.

Володіння має власний парламент, закони, судову систему, уряд, прапор, марки та банкноти. За королівськими записами, "штати обговорення" існували в тій чи іншій формі з 15 століття і, ймовірно, навіть раніше. Британські монархи завітали на заходи, які продемонстрували відданість Гернсі, підтримку біорізноманіття, сталий розвиток і боротьбу зі зміною клімату.

Раніше Його та ЇЇ Величності вже були в Гернсі, щоб відзначити діамантовий ювілей королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, днями Кейт Міддлтон з'явилася на Вімблдоні-2024. Разом з нею була її донька принцеса Шарлотта. ЇЇ Високість особисто вручила трофей переможцю – Карлосу Алькарасу.