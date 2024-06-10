Варто пам'ятати, що концерти, де разом на одній сцені виступають росіяни та українці, можуть створити ілюзію "дружби народів", які просто в чомусь не погоджуються. Втім, це сильно впливає на закордонну аудиторію, яка сприйматиме все за дійсність.

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Іван Дорн протягом виступу виконував пісні російською мовою. Так, він заспівав "Чито-грито" Вахтанга Кікабідзе. Однак, артист здивував глядачів виконанням пісні Скрябіна "Танець пінгвіна", про що повідомив у своїх соцмережах. Згодом, Іван заспівав свій трек "Тебе нема сьогодні", під час якого на екрані демонструвалися кадри з мітингів в Україні, війни тощо.

Це були єдині україномовні пісні, які виконав Дорн, оскільки весь його репертуар був російськомовним, що намагався приховати у своїх соцмережах. Таким чином, співак хотів показати свій патріотизм. До того ж Іван нібито відповів на вигук залу "Слава Україні", сказавши "Героям слава".



Іван Дорн виступив у Варшаві / Скриншот з інстаграм-сторіс

"Хороша росіянка" Монеточка, яка виїхала з країни-терориста і словесно висловлює підтримку Україні, також виступила на одній сцені з Дорном. Дівчина намагалася виконати куплет своєї пісні солов'їною, але глядачі не оцінили такий жест. Водночас під час виступу артистки слухачі викрикували "Ні війні", проте російською мовою.

Одразу після цього, Монеточка зізналася, що ненавидить президента Росії, мовляв, їй набридла війна і це "жах". Так, вона висловилася про повномасштабне вторгнення в Україні.

Ба більше, згодом співачка поділилася, що дуже хоче виступити вдома, тобто в Росії, а пізніше заспівати на концерті в українській столиці, що малоймовірно.



Виступ Монеточки у Варшаві / Фото з інстаграму росіянки

Репер Noize Mc здивував глядачів виконанням пісні українською мовою. Таким чином, він хотів вкотре розмити кордони між українцями та росіянами. Однак, весь музичний репертуар на концерті був російськомовним. Глядачі протягом його виступу вигукували "Ні війні".



Noize Mc на сцені Варшави / Скриншот з відео

Також на одній сцені з "хорошими росіянами" виступила українка Луна. Вона, у перерві між виконанням пісень, висловила повагу до росіян, які виїхали з країни-терориста.

Що відомо про позицію Івана Дорна щодо війни