Справжній Михайло, – ексдружина Дзідзьо висловилася про його відмову від сценічного образу

Під час повномасштабного вторгнення співак Дзідзьо вирішив відмовитися від розважального образу. Артистка SLAVIA, його ексдружина, прокоментувала таке рішення чоловіка.

На початку березня Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, вперше висловився щодо зміни сценічного образу. За його словами, це трансформація і ріст особистості.

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SLAVIA зазначила, що рада за ексчоловіка, який повернувся до справжнього себе. Співачка розповіла, що артистові заважав його сценічний образ. Водночас вона впевнена, що глядачі не сприймали Хому як серйозного виконавця, однак наразі все змінилося.

Також артистка підкреслила, що підтримує нормальні стосунки з Михайлом, які дуже цінує.

Я завжди була за те, щоб він повернувся до себе, скажімо так, справжнього. І мені дуже подобається те, що він зараз робить. Це справжній Михайло,

– зауважила SLAVIA.

До того ж співачка поділилася, що вдячна Хомі за 20 років стосунків. Вона зізналася, що у творчому плані допомагала йому вирости, чим дуже пишається. Втім, артистка запевнила, що Михайло – гарний друг.

Він дуже класний в дружбі, приділяє багато уваги людям, які поруч. Причому друзям приділяє більше уваги, ніж рідним. Я завжди думала: як класно бути Михайловим другом, як з ним легко. Бо вдома він зовсім інший,

– додала виконавиця.

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