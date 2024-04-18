За словами лідера гурту "Антитіла", Пономарьов за час повномасштабного вторгнення випустив чималу кількість пісень, які піднімають дух українців. Тому для Тараса було важливо долучитися до створення нової композиції, оскільки це на часі.
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Пономарьов, Тополя і Хома випустили трек "Темна нічка"
Олександр написав текст цієї пісні під час поїздки на благодійний концерт. Водночас кліп знімався протягом двох днів. До зйомок також залучили військових, оскільки пісня стосується безпосередньо їх самих. Ба більше, головними героями відеороботи стали Тарас Тополя, Олександр Пономарьов та Михайло Хома.
Музиканти з радістю та гордістю долучилися до співпраці з Олександром, оскільки вони є друзями. До того ж вони розуміють важливість підтримки артистів-колег у такий складний для України час.
Співаки вперше виконають цю пісню наживо 20 квітня. Виступ відбудеться в Києві, де вони також презентують спільну програму "Україна переможе". Ба більше, там ще проводитиметься збір на дрони.
Пономарьов, Тополя, Хома – "Темна нічка": дивіться відео онлайн
Реакція мережі на пісню "Темна нічка"
Шанувальники в захваті від голосів артистів. До того ж їм дуже сподобалася ідея кліпу. У коментарях вони висловлюють подяку за створення такої важливої для всіх українців пісні.
- "Шановні наші Соловейки! Дякуємо за нову чудову пісню. Честь і хвала нашим захисникам! Велика вам подяка за гарні слова і прекрасне виконання ! Ваші пісні підтримують душевний стан українців. Дай Боже всім здоров'я і натхнення";
- "До сліз. Ця пісня подяка від усіх українців нашим воїнам! Пан Олександр, вдячна за ваш талант, вміння передати через пісню біль, радість, надію, віру. Дякую всім хто причетний до цього. Ваши пісні – пісні нашої Перемоги!";
- "Низький уклiн Пономарьову разом з кращими голосами! Щира подяка за чудову пiсню";
- "Переслухала вже кілька разів. Плачу. Пісня, що пройняла до мурашок. Дякую нашим виконавцям за ці почуття, за підтримку наших захисників і їх родин! Раджу друзям послухати".