В начале марта Михаил Хома, известный как Дзидзьо, впервые высказался относительно изменения сценического образа. По его словам, это трансформация и рост личности.

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SLAVIA отметила, что рада за экс-супруга, который вернулся к настоящему себе. Певица рассказала, что артисту мешал его сценический образ. В то же время она уверена, что зрители не воспринимали Хому как серьезного исполнителя, однако сейчас все изменилось.

Также артистка подчеркнула, что поддерживает нормальные отношения с Михаилом, которые очень ценит.

Я всегда была за то, чтобы он вернулся к себе, скажем так, настоящему. И мне очень нравится то, что он сейчас делает. Это настоящий Михаил,

– отметила SLAVIA.

К тому же певица поделилась, что благодарна Хоме за 20 лет отношений. Она призналась, что в творческом плане помогала ему вырасти, чем очень гордится. Впрочем, артистка заверила, что Михаил – хороший друг.

Он очень классный в дружбе, уделяет много внимания людям, которые рядом. Причем друзьям уделяет больше внимания, чем родным. Я всегда думала: как классно быть Мишиным другом, как с ним легко. Потому что дома он совсем другой,

– добавила исполнительница.

Чем сейчас занимается Михаил Хома