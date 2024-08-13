Перед концертами у Палаці спорту: загадкова Klavdia Petrivna випустила перший альбом "Їде дах"

Відома українська виконавиця Klavdia Petrivna презентувала свій дебютний студійний альбом під назвою "Їде дах". Ця музична збірка, що складається з восьми унікальних треків, демонструє експерименти артистки з новими музичними стилями.

До нового альбому увійшов фіт Клавдії з Машею Кондратенко "Їде дах". Саме у кліпі до цього треку з'явилася Соломія Опришко, яка, найімовірніше, і є загадковою артисткою.

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Альбом "Їде дах" створювався протягом кількох місяців за участі понад 20 музичних професіоналів. За словами співачки, робота була непростою, але надихаючою.

Процес був не з легких, проте на студії була атмосфера натхнення та взаєморозуміння… Ми хотіли створити музику, яка б звучала свіжо і сучасно, але водночас мала глибину і зміст,

– прокоментувала Klavdia Petrivna.

Стилістика нової роботи відрізняється від попередніх EP артистки, демонструючи її творчий розвиток та експерименти зі звучанням.

Klavdia Petrivna розглядає альбом "Їде дах" як пролог до майбутніх концертних виступів.

Нагадаємо, що 30 та 31 серпня артистка дасть два сольні концерти у київському "Палаці спорту". Перший концерт викликав такий ажіотаж, що квитки були розкуплені за 9 днів, що спонукало співачку анонсувати додатковий виступ.