Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили пісню "Їде дах", а також представили кліп. Цей спільний трек зірок спростовує чутки про те, що Маша ховається під образом анонімної співачки.
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Секрет розкривається у кліпі, де Маша Кондратенко грає роль спеціальної кореспондентки. Вона їде в Girne City, щоб дізнатись правду про Klavdia Petrivna.
За сюжетом, перед екранами спостерігають глядачі різних вікових категорій. Уважні фани могли помітити серед них біляву дівчину в окулярах (яку грає Соломія Опришко), яка з'являється на початку відео. Вже наприкінці, у той самий момент, коли Klavdia Petrivna постає на сцені у своєму звичному загадковому образі з капелюхом, дівчина зникає. Це натяк на те, що саме вона ховається під образом інкогніто-виконавиці.
Соломія Опришко у кліпі / Скриншот з відео
Так Klavdia Petrivna дала ще одну підказку щодо свого справжнього імені. Підтвердження тому, що білявка у кліпі – це справді Соломія Опришко, є у титрах.
Шанувальники співачки теж зрозуміли її натяк та пишуть про це у коментарях під кліпом:
- "Я просто в шоці, який щойно був хід, всю увагу в кліпі займає Маша, але ніхто не звертає уваги на тих трьох людей, які сидять перед телевізором. Я так розумію, що біленька – це і є Клавдія – Соломія! Браво!";
- "Все, нарешті показали хто вона. Там, де троє людей сидять в кадрі – третя – це Соломія Опришко. Коли Клавдія в кліпі виходить на сцену – Соломія зникає з кадру";
- "Який гарний голос у двох! Дуже красива пісня".
- "Такі люди надихають. Приємно було б побачити співпрацю із іншими співаками або гуртами";
- "Чергова вірусна пісня двох талановитих голосів".