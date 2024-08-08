Секрет співачки розкрито: Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко випустили промовистий кліп

Українські співачки Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко презентували спільну пісню та кліп. У ньому артистки дали підказку щодо справжнього обличчя анонімної зірки.

Інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna разом з Машею Кондратенко випустили пісню "Їде дах", а також представили кліп. Цей спільний трек зірок спростовує чутки про те, що Маша ховається під образом анонімної співачки.

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Секрет розкривається у кліпі, де Маша Кондратенко грає роль спеціальної кореспондентки. Вона їде в Girne City, щоб дізнатись правду про Klavdia Petrivna.

За сюжетом, перед екранами спостерігають глядачі різних вікових категорій. Уважні фани могли помітити серед них біляву дівчину в окулярах (яку грає Соломія Опришко), яка з'являється на початку відео. Вже наприкінці, у той самий момент, коли Klavdia Petrivna постає на сцені у своєму звичному загадковому образі з капелюхом, дівчина зникає. Це натяк на те, що саме вона ховається під образом інкогніто-виконавиці.



Соломія Опришко у кліпі / Скриншот з відео

Так Klavdia Petrivna дала ще одну підказку щодо свого справжнього імені. Підтвердження тому, що білявка у кліпі – це справді Соломія Опришко, є у титрах.

Шанувальники співачки теж зрозуміли її натяк та пишуть про це у коментарях під кліпом: